كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إماراتية: تركيا تستغل الأحداث في ليبيا لتحقيق مصالحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة الوطن الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تستغل الأحداث المشتعلة في عدد من الدول منذ سنوات لتفرض نفسها بأي طريقة كانت بهدف تحقيق مصالحها وفرض أمر واقع قائم على التدخل والتسليح وإرسال الجنود والمليشيات.

وقالت الصحيفة الإماراتية، إن البوارج التي وصلت إلى ليبيا استبقت قمة الكونغو التي تهدف لتفعيل أي تحرك أفريقي ممكن بهدف إنهاء أزمة ليبيا التي ينعكس عدم الاستقرار فيها على القارة السمراء.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنصل في مناسبة جديدة من ما ادعى الالتزام به، لا بل يبدو أنه ماض في مضاعفة تسليح مليشيات طرابلس سواء بالسلاح أو بالمرتزقة الذين يتم نقلهم من سوريا، وكل هذا بات موثقاً بالصوت والصورة دون أي وازع.

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وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن نظيره التركي لم يف بوعده ويواصل انتهاك كل ما سبق وتعهد به خاصة مع استمرار نقل المرتزقة إلى ليبيا في انتهاك تام لمخرجات مؤتمر برلين، وكما جرى في سوريا فإن تعطيل أي حل سياسي كان أسلوب أنقرة في تدخلاتها المستمرة، تكرر ذات النهج في ليبيا عبر القيام بكل ما من شأنه تعطيل أي توافق أو تطبيق للمباحثات الهادفة لتجنيب ليبيا المزيد من الويلات والنكبات والتدخلات الهدامة.