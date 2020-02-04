الإدارة الفنية تتسلم مبدئياً مشروع بناء صفوف دراسية بمدرسة بن عدوان بحريضة

الثلاثاء 4 فبراير 2020

تسلمت الإدارة الفنية بديوان وكيل محافظة حضرموت برئاسة المهندس فائز الزعبي، مشروع بناء ثلاثة فصول دراسية مع مرفقاتها بمدرسة بن عدوان بمديرية حريضة غرب وادي حضرموت.



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وجرت عملية التسليم من قبل مؤسسة أبوحازم المنفذة للمشروع، الذي بلغت كلفته الاجمالية 43.566$ ممولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

ولقي المشروع ارتياحاً من قبل الأهالي لما سيحققه من سد لحاجة المدينة التعليمية، ولما من شأنه أن يخفف من حدة الازدحام الطلابي بالمدرسة.