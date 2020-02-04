شكرا لقرائتكم خبر عن سجن موظفين إيرانيين في مؤسسة خيرية بتهمة التجسس لصالح واشنطن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 قال متحدث باسم السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، إن أحكاماً بالسجن صدرت ضد اثنين من العاملين في مؤسسة خيرية بتهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي.آي.إيه.

Advertisements وأضاف المتحدث غلام حسين إسماعيلي: "رُصد وحُوكم اثنان.. من جواسيس سي.آي.إيه كانا يعملان تحت ستار منظمة ومؤسسة خيرية، والحكم عليهما بالسجن 10 أعوام، بتهمة التجسس و5 أعوام بتهمة العمل ضد الأمن القومي". وقال إسماعيلي في مؤتمر صحافي نقله الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية على الهواء مباشرة، إنه "لن يكشف اسمي المتهمين لأن الأحكام الصادرة ضدهما ليست نهائية".

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