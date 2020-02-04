تعليمات تمويل سلف البناء التي تصل الى 100 مليون دينار

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الثلاثاء، عن اصدار تعليمات تمويل مرابحة الاستصناع "المقاولة" والتي تصل الى 50 مليون دينار لغرض بناء وحدة سكنية.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الضوابط تتضمن الحد الاعلى للتمويل 50 مليون دينار فقط لاضافة البناء ومبلغ 100 مليون دينار بالنسبة لبناء الوحدة السكنية، اما اذا زادت قيمة المقاولة عن تلك المبالغ فيتحمل الزبون فرق المبلغ".

واضاف المصرف ان "نسبة المرابحة (الفائدة) 4% ،ومدة التمويل 15 سنة ويستحق القسط الاول بعد 60 يوم من تاريخ توقيع العقد، وعلى طالب التمويل تقديم كفيل واحد اذا كان مبلغ التمويل 50 مليون دينار وكفيلين اما اذا زاد مبلغ التمويل عن 50 مليون دينار وصولا الى 100 مليون دينار، على ان يغطي نصف صافي راتبه مبلغ القسط الشهري وان يتناسب المتبقي من الخدمة الوظيفية مع سن التقاعد ومدة الاستصناع".

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واشار الى ان "طالب القرض عليه ان يقدم الاراضي او العقارات المراد استصناعها (مقاولتها) اوغيرها ضمانا وترهن رهنا "تامينيا"من الدرجة الاولى على ان تغطي قيمتها التقديرية قيمة مبلغ التمويل (المبلغ الممنوح)"، مشيرا الى ان "يكون الحد الاعلى لتنفيذ اعمال بناء الوحدة السكنية لمدة (6) اشهر للطابق الواحد و(9) اشهر للطابقين ،وان يكون طالب التمويل بصيغة الاستصناع عراقي الجنسية وان لايقل عمره عن (18) عام".

وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في 17/12/2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.