نازحون عراقيون في بريطانيا يحيون الموسيقى الايزيدية القديمة

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نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقرير حول سعي النازحين العراقيين الى بريطانيا من الايزيديين لإنقاذ الموسيقى الايزيدية القديمة، ضمن مبادرة المجلس الثقافي البريطاني لحماية التراث في مناطق الصراع.
وأوضحت الصحيفة، أن الايزيديين يقاتلون في هذه الأيام من أجل البقاء، ويتخذون خطوات لضمان الحفاظ على ثقافتهم إلى الأبد، مهما حدث بعد ذلك في المنطقة.
واشارت الى أن هذه المجموعة تعمل في بريطانيا لأداء أعمال كورال مميزة وتسليم أرشيف موسيقي إلى مكتبة بودليان في أكسفورد، موضحة أن الأمير تشارلز ونواب البرلمان سيتابعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع ذروة مشروع موسيقي صمم لتسجيل وحماية الشكل الفني الفريد لليزيديين.
ويقول مايكل بوخمان، عازف الكمان الموسيقي: "عندما تستمتع بالموسيقى مع أشخاص آخرين، أو تصنعها على وجه الخصوص، يجب أن تكون حاضرًا تمامًا وأن تنسى الماضي والمستقبل ، وهذه طريقة عيش صحية".
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