قوة بالحشد تتصدى لهجوم 'داعشي' ثانٍ خلال أسبوع غرب الانبار

اعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله، الثلاثاء، أن اللواء ١٨ تصدى لهجوم نفذته عصابات "داعش" هو الثاني من نوعه خلال اسبوع على نقاط تابعة للواء غرب الانبار.
وقال نصر الله في بيان تابعته الخليج 365، ان "قوة من اللواء صدت، في وقت متاخر من ليلة امس، هجوما داعشيا استهدف نقطتين تابعتين للواء غرب الانبار"، مبينا ان "العدو الارهابي استعمل اثناء الهجوم قنابر الهاون والاسلحة الخفيفة والمتوسطة لكن المجاهدين الابطال صدوا الهجوم بروح عالية".
واكد نصر الله ان "الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، وانتهى من دون أي خسائر"، داعيا قطعات الحشد المرابطة في الانبار الى "الانتباه واخذ الحيطة والحذر".
يذكر ان اللواء 18 بالحشد الشعبي والذي يرابط ضمن قاطع عمليات الأنبار للحشد تعرض قبل أيام لهجوم من داعش وتم التصدي له من دون أي خسائر تذكر.
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