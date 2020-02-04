استهداف منزل رئيس لجنة النزاهة بمجلس ذي قار المنحل بعبوة ناسفة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باستهداف منزل رئيس لجنة النزاهة في مجلس ذي قار المنحل هدية الخيكاني بعبوة ناسفة دون وقوع خسائر بشرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من منزل رئيس لجنة النزاهة بمجلس ذي قار المنحل هدية الخيكاني في قضاء الفهود شرق الناصرية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك لم يسفر عن حدوث خسائر بشرية، وأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً في ملابساته".



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