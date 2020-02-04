فرنسا تخلي آخر مخيم للمهاجرين شمال باريس

أخلت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، آخر مخيم للمهاجرين في شمال شرق العاصمة باريس، ونقلهم إلى ملاجئ مؤقتة.

وقالت إدارة شرطة باريس صباح الثلاثاء إن المهمة في ضاحية بورت دو لا فيلات انتهت، مشيرة إلى أن المخيم كان يعرض أمن الأفراد، سواء مهاجرين أو سكان، للخطر.

وأخلت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي مخيما كبيرا مقاما عند إحدى الطرق السريعة في منطقة بورت دو أوبيرفيليه، حيث كان يقيم أكثر من 1400 مهاجر.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قد تعهد من قبل بإخلاء المخيمات غير الشرعية في شمال باريس بحلول نهاية 2019، وشرع في ذلك نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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ويوجد العديد من مخيمات المهاجرين عند مداخل باريس الشمالية. وتم إخلاء هذه المخيمات أكثر من مرة، إلا أن هذه المخيمات تُقام مجددا في المعتاد عقب الإخلاء بأسابيع.

ويعيش المهاجرون في هذه المخيمات في ظروف غير آدمية، خاصة أنه لا يوجد في باريس ملاجئ كافية للمهاجرين.

ويعتبر المخيم في بورت دو لا فيلات صغيرا نسبيا مقارنة بالمخيم في بورت دو أوبيرفيليه أو في لو شابيل، حيث كان يقيم هناك بضعة مئات من المهاجرين في خيام على قناة سان دينيس.

وفي المعتاد يُجرى نقل هؤلاء المهاجرين إلى ملاجئ مؤقتة عقب الإخلاء.

ويشار إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى لتبني إجراءات قانونية جديدة لتحديد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات الدولة.

وكشف رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، العام الماضي عن 20 إجراء جديدا ضمن خطة حكومته حول الهجرة.