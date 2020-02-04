الصين تكثف جهودها الدبلوماسية لطمأنة العالم بشأن "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كثفت الصين جهودها الدبلوماسية لطمأنة الدول في مختلف أنحاء العالم بأنها قادرة على السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد.



وذكرت بيانات لوزارة الخارجية الصينية نشرت الأحد والثلاثاء أن عضو مجلس الدولة وانغ يي تحدث مع وزراء خارجية 7 دول منها ألمانيا وماليزيا والسودان والسعودية خلال الأيام الماضية.

وجدد وانغ خلال الاتصالات التأكيد على أن الصين واثقة من قدرتها على السيطرة على انتشار الفيروس وعارض في بعض الحالات فرض قيود على السفر.

ونقل بيان نشرته الصين الثلاثاء عن وانغ قوله لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "أوصت منظمة الصحة العالمية الدول صراحة بعدم فرض قيود غير ضرورية على السفر والتجارة".

Advertisements

وأضاف "أعتقد أن السعودية ستقف دوما إلى جانبنا في المعركة ضد الوباء. الوباء شيء مؤقت، وتعاوننا وصداقتنا شيء طويل الأمد".

وعلقت عدة شركات طيران رحلاتها إلى الصين كما فرضت بعض الدول منها الولايات المتحدة وسنغافورة قيودا على الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ الولايات المتحدة في بيان الثلاثاء، داعية واشنطن إلى "الامتناع عن المبالغة في رد الفعل" والتعاون مع الصين في السيطرة على تفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 20 ألفا و438 شخصا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.

وظهر الوباء الفيروسي التنفسي المميت للمرة الأولى بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول وانتشر ليصل إلى أكثر من 20 دولة حول العالم.