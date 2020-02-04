بورصات الخليج ترتفع مع تعافي النفط وسهم "طاقة" يواصل مكاسبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ارتفعت بورصات الخليج الرئيسية اليوم الثلاثاء بفضل انتعاش أسعار النفط ومجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات.



وزادت أسعار النفط 1% بعد خسائر الجلسة السابقة وسط آمال بقيود جديدة على الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها لمواجهة أي انخفاض قد يحدث في المستقبل للطلب على الخام جراء تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقالت مصادر لرويترز يوم الإثنين إن المجموعة المعروفة بأوبك+ تدرس تخفيضا أكبر للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.3% بقيادة سهم البنك الأهلي التجاري الذي صعد 0.7%.

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وتقدم سهم بنك الجزيرة 2.3% بعدما أعلن نمو الأرباح السنوية 162% وعزا ذلك لانخفاض مخصصات الزكاة.

ونزل سهم أرامكو السعودية 0.2% إلى 33.9 ريال.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.6% بفضل مكاسب سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) الذي ارتفع 5.6% وصعود سهم دبي للاستثمار 3.1% بعد أن أعلنت عن زيادة الأرباح السنوية.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.5% مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 0.7% وزيادة سهم بنك أبوظبي التجاري 1.9%.

وأضافت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 14.9% على مكاسب الجلسة السابقة. وتعتزم مؤسسة أبوظبي للطاقة السيطرة على الشركة في صفقة مبادلة أصول ليشكلا كيانا تصل إجمالي أصوله إلى نحو 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار).