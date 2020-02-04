نقابة المحررين أسفت لتوقف الدايلي ستار وناشدت الحكومة حماية الصحافة والعاملين فيها

أسفت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، في بيان اليوم، "أشد الأسف للقرار المؤلم الذي اتخذته صحيفة "الدايلي ستار" الصادرة ب​اللغة​ الإنكليزية، بالتوقف عن إصدار نسختها الورقية والاكتفاء بالنسخة الالكترونية".

وأعلنت النقابة، في بيانها، "ان هذا القرار الذي سبقتها اليه صحف ومطبوعات عدة يعبر خير تعبير عن أزمة الصحافة اللبنانية المستمرة من دون أن يتحرك المعنيون لوقف هذا التدهور الذي ينعكس سلبا على حياة العاملين في المهنة بشكل عام ويفاقم من أزمة ​البطالة​ الخانقة التي تضرب العديد من القطاعات.

ولفت البيان الى إن النقابة التي يؤلمها قرار "الدايلي ستار"، يهمها بالدرجة الأولى حقوق العاملين في الصحيفة، خصوصا المحررين، وهي تؤكد إصرارها على هذا الأمر، وتطلب من ​المؤسسات الصحافية​ و​نقابة الصحافة​ التحرك الفعال والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ​الصحافة الورقية​ وحفظ حقوق العاملين فيها".

وناشدت ​نقابة المحررين​ "​الحكومة الجديدة​، وتحديدا الرئيس ​حسان دياب​ ووزيرة الاعلام الدكتورة ​منال عبد الصمد​ نجد، إيلاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحق، وتحقيق ما استنكفت عن تحقيقه الحكومات السابقة، خصوصا وأن اقتراحات الحلول سبق للنقابة أن تقدمت بها الى المسؤولين، وأن العلاج ليس مستحيلا، بل يتطلب قرارات جريئة لحماية الصحافة اللبنانية والعاملين فيها".

