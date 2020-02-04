ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "وحدة إدارة الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني- مركز حاصبيا، نظّمت حملة توعية حول النظافة الشخصيّة وسُبل الوقاية من الجراثيم والأمراض لتلاميذ "الثانوية اللبنانية الحديثة- lmc"، حيث تمّ تعليمهم الطريقة الصحيحة والمفيدة لغسل وتعقيم اليدين بالصابون ومواد التنظيف الأُخرى".
وأوضح أنّ "الحملة قد جاءت في أعقاب حملة أُخرى للنظافة وتعقيم الغرف وقاعات صفوف التلاميذ في المدرسة، بالتعاون بين الإدارة ومجلس الأهل فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حملة توعية حول النظافة الشخصية والوقاية من الجراثيم لتلاميذ ثانوية بحاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.