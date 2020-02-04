النشرة: حملة توعية حول النظافة الشخصية والوقاية من الجراثيم لتلاميذ ثانوية بحاصبيا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "وحدة إدارة الكوارث في ​الصليب الأحمر​ اللبناني- مركز حاصبيا، نظّمت حملة توعية حول النظافة الشخصيّة وسُبل الوقاية من الجراثيم و​الأمراض​ لتلاميذ "الثانوية اللبنانية الحديثة- lmc"، حيث تمّ تعليمهم الطريقة الصحيحة والمفيدة لغسل وتعقيم اليدين بالصابون ومواد التنظيف الأُخرى".

وأوضح أنّ "الحملة قد جاءت في أعقاب حملة أُخرى للنظافة وتعقيم الغرف وقاعات صفوف التلاميذ في المدرسة، بالتعاون بين الإدارة ومجلس الأهل فيها".