الادارة والعدل تتابع اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع الخاص

تعقد ​لجنة الإدارة والعدل​ جلسة برئاسة النائب ​جورج عدوان​، تتابع فيها اقتراح قانون ​مكافحة الفساد​ في ​القطاع الخاص​ ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 الرامي إلى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون ​الجمارك​ وما ينتج عنها من تهرب من ​الضرائب​ والرسوم. إضغط للمزيد

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