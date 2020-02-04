التقى مكتب الشؤون المدنية في ​الكتيبة الاسبانية​ العاملة ضمن ​اليونيفيل​ بنائب رئيس ​بلدية شبعا​ محمد اسعد هاشم وحضور أعضاء المجلس البلدي وقائد مواقع ​الكتيبة الهندية​ في محور شبعا وذلك في إطار التواصل والتعاون الدائمين بين اليونيفيل والسكان المحلين في منطقة عمل هذه ​القوات​. وقد تم التوافق خلال اللقاء على إقامة ورشة عمل زراعية في 28 و 29 شباط الجاري بحضور مندوبين لكافة ​التعاونيات​ الزراعية في شبعا والعرقوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين اليونيفيل وبلدية شبعا على اقامة ورشة عمل زراعية في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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