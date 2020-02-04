الفرزلي: هناك إرادة دولية بمنع انهيار لبنان

اعتبر نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أن "ما حصل في البلد في الاشهر الماضية هو بمثابة هزة لكل رموز الطبقة السياسية"، مشيرا الى أنه "من الآن وحتى شهر نيسان التشريعات الاصلاحية سيتم تصديقها وهناك جهوزية تامة من النواب في هذا المجال".

وفي حديث تلفزيوني، أكد ان "على رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​ أن يسقط التدخلات السياسية في ​التشكيلات القضائية​"، مشيرا الى أن "استعادة ​الأموال المنهوبة​ هو تعبير شعبي اما في القانون يسمى الاثراء غير المشروع".

وراى الفرزلي أن "طيلة السنوات الماضية كانت ​سياسة​ اغراق البلد بالديون تهدف إلى ربط ​لبنان​ بالسياسة الغربية"، مؤكدا أن "وجود ​الحكومة​ اليوم أفضل من الفراغ ومن الضروري اعطائها الثقة، واذا أثبتت صدقية في البدء بتنفيذ ​البيان الوزاري​ في أول مئة يوم عندها ستصل المساعدات الى لبنان"، مشددا على أن "هناك ارادة دولية بمنع انهيار لبنان".

