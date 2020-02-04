رفعت بدوي: صائب عريقات كان على علم بصفقة القرن منذ العام 2012

اشار مستشار رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص، رفعت بدوي الى ان السعودية لن تقفل الباب امام حسان دياب، وهي ليس من عادتها هكذا، ومن الممكن ان لا تقدم المساعدات نظرا الى الاوضاع المعقدة الا انها لا تقفل ابوابها، واوضح ان الكويت ستستقبل دياب وستقدم له المساعدات. ودعا بدوي الى ترك المودعين الصغار للحفاظ على الدورة الاقتصادية.
واوضح بدوي في حديث تلفزيوني، ان صفقة القرن ليست جديدة وهي خطة بريطانية اميركية جديدة، والفلسطيني عمل على السكوت عليها منذ مدة واعتبر انها ستسقط. وذكر بأن صفقة القرن تعد كارثة على المنطقة، وكشف ان صائب عريقات كان على علم بصفقة القرن منذ العام 2012، وذلك بعد بدء الاحداث في سوريا في العام 2011، واوضح انه انصافا للتاريخ فإن الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك رفض هذه الخطة، وشدد على ان الاروقة التي تعد الخطط لدولنا تعدها لخمسين سنة قادمة.
واوضح ان رئيس مجلس النواب نبيه بري استشعر بخطر الفتنة الذي تم العمل عليه لجره الى لبنان، وقد استوقفتني رسالته كثيرا ودعوته لجمهور الحركة بالخروج من الشارع والابتعاد عن الفتنة.
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