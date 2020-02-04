رفعت بدوي: صائب عريقات كان على علم بصفقة القرن منذ العام 2012

اشار مستشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​سليم الحص​، ​رفعت بدوي​ الى ان ​السعودية​ لن تقفل الباب امام ​حسان دياب​، وهي ليس من عادتها هكذا، ومن الممكن ان لا تقدم المساعدات نظرا الى الاوضاع المعقدة الا انها لا تقفل ابوابها، واوضح ان ​الكويت​ ستستقبل دياب وستقدم له المساعدات. ودعا بدوي الى ترك المودعين الصغار للحفاظ على ​الدورة​ الاقتصادية.

واوضح بدوي في حديث تلفزيوني، ان ​صفقة القرن​ ليست جديدة وهي خطة بريطانية اميركية جديدة، والفلسطيني عمل على السكوت عليها منذ مدة واعتبر انها ستسقط. وذكر بأن صفقة القرن تعد كارثة على المنطقة، وكشف ان ​صائب عريقات​ كان على علم بصفقة القرن منذ العام 2012، وذلك بعد بدء الاحداث في ​سوريا​ في العام 2011، واوضح انه انصافا للتاريخ فإن الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك رفض هذه الخطة، وشدد على ان الاروقة التي تعد الخطط لدولنا تعدها لخمسين سنة قادمة.

واوضح ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ استشعر بخطر الفتنة الذي تم العمل عليه لجره الى ​لبنان​، وقد استوقفتني رسالته كثيرا ودعوته لجمهور الحركة بالخروج من الشارع والابتعاد عن الفتنة.