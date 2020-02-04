كركي: الصندوق سيباشر بدفع التقديمات للمضمونين خلال الأيام القليلة المقبلة

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، القرار رقم 61، قضى بموجبه ما يلي:
- "تُموّل دوريًّا المكاتب الإقليميّة والمحليّة المُدرجة في هذا القرار والبالغ عددها 32 مركزًا، بالسلفات الماليّة المحدّدة لكلّ منها.
- تُخصّص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعَي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائليّة بإستثناء المضمونين الإختياريين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسّسات المتعاقدة، على أن تظهر تقديمات المرض والأمومة والتعويضات العائليّة العائدة لقطاع البحر والسائقين المالكين وغير المالكين وأجراء الأفران والمخاتير والأطباء والطلاب والمتقاعدين بصورة مستقلّة على اليوميّة العامّة وفي ميزان الحسابات، بالإضافة إلى الأعباء المصرفيّة.
- يُعتبر رؤساء المكاتب الإقليميّة والمحليّة والمحاسبين المكلّفين بدفع التقديمات والمعتمدين لدى المصارف قيّمين على السلفات، كلّ في ما خصه في كلّ مركز من مراكز الصندوق الـ32.
- تُسدّد هذه السلفات في مهلة أقصاها 31/12/2020".
وأعلن كركي أنّ "مكاتب الصندوق ستباشر بدفع التقديمات للمضمونين خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قد أخذ علمًا في الجلسة عدد 814 تاريخ 17/1/2020، بأنّ الإدارة ستصدر قرار تحديد السلفات الماليّة للمكاتب الإقليميّة والمحليّة، ليباشر بدفع التقديمات الصحيّة والإستشفائيّة وفقًا لما جرت عليه العادة سنويًّا".
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