4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد كفررمان- دوار الشيوعية بالنبطية

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع 4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد ​كفررمان​ - دوار الشيوعية في ​النبطية​". إضغط للمزيد

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