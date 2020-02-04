التيار الوطني: باسيل عين الاعلامية رندلى جبور رئيسة اللجنة المركزية الجديدة للإعلام

اشار ​التيار الوطني الحر​ في بيان، الى انه صدر مساء أمس تعميم عيّن بموجبه رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ لجنة مركزية جديدة للإعلام برئاسة الاعلامية ​رندلى جبور​ وعضوية مجموعة من الناشطات والناشطين المتخصصين في مختلف مجالات الاعلام التقليدي والحديث.

وعقدت اللجنة مباشرة أول اجتماع لها ووضعت خارطة طريق للتعاطي الاعلامي التياري في المرحلة المقبلة.

وأعضاء اللجنة هم: سنتيا الفغالي، ماريا ضو، ​باسكال أبو نادر​، رزق الله الحايك، ملحم كرم، روبير مجدلاني، إليان سعد، جوزفين حداد، إليان الدكاش.