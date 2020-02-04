التيار الوطني: باسيل عين الاعلامية رندلى جبور رئيسة اللجنة المركزية الجديدة للإعلام

اشار التيار الوطني الحر في بيان، الى انه صدر مساء أمس تعميم عيّن بموجبه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لجنة مركزية جديدة للإعلام برئاسة الاعلامية رندلى جبور وعضوية مجموعة من الناشطات والناشطين المتخصصين في مختلف مجالات الاعلام التقليدي والحديث.
وعقدت اللجنة مباشرة أول اجتماع لها ووضعت خارطة طريق للتعاطي الاعلامي التياري في المرحلة المقبلة.
وأعضاء اللجنة هم: سنتيا الفغالي، ماريا ضو، باسكال أبو نادر، رزق الله الحايك، ملحم كرم، روبير مجدلاني، إليان سعد، جوزفين حداد، إليان الدكاش.
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