وزير الصحة: لن نألو جهدا بسبيل المحافظة على السلامة الصحية في لبنان

لفت وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، إلى "أنّني اطلعت على مجمل التقارير المطمئنة المتعلّقة بالباخرة القادمة من ​الشرق الأقصى​ الّتي وصلت صباحًا إلى ​لبنان​، وأود التأكيد أنّنا لن نألو جهدًا في سبيل المحافظة على السلامة الصحيّة في لبنان".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الباخرة كانت قد تركت الشرق الأقصى قبل أكثر من سبعة عشر يومًا، ما يعني انقضاء فترة حضانة المرض وبروز عوارضه".

وكان قد أشار في وقت سابق، إلى أنّ "فريق الحجر الصحي الّذي كشف على طاقم الباخرة القادمة من الشرق الاقصى، يؤكّد أنّ الطاقم في صحّة جيّدة، وقد ورست الباخرة في مرفأ بيروت وخضعت للتفتيش مجدّدًا من قبل الأمن العام اللبناني، وتبيّن أنّ الباخرة تعتمد المعايير الصحيّة العالميّة؛ لذا نؤكّد مجدّدًا أنّنا سنعمل دائمًا لما فيه مصلحة للمواطن وسلامته".