نقيب الصيارفة التقى دياب: الجهات القضائية بدأت بملاحقة الصيارفة غير المرخصين

أكد نقيب الصيارفة في ​لبنان​ محمود مراد في تصريح له بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ "اننا تفاهمنا مع حاكم مصرف لبنان على تحديد سعر شراء ​الدولار​ بألفي ليرة لبنانية، وهذا الموضوع لا يزال في طور التجربة، وأن شاء الله نتمكن من الوصول اليه، ولكن لغاية الآن فإن الصيارفة غير المرخصين لا يلتزمون وهذا ما يولد خللا في السوق".



واشار الى أن الجهات القضائية بدأت بملاحقة الصيارفة غير المرخصين، وفي الوقت الحاضر تتم ملاحقة الصيارفة الموجودين على الطريق عبر إحالتهم إلى ​القضاء​، اما من لديه محل صيرفة غير مرخص فيختم بالشمع الأحمر، والجهات القضائية تقوم بواجباتها ونحن نشكر المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ و حاكم على تعليماتهما الفعالة على الارض".