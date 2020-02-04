شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق من أبو ظبى: "الجزيرة" أداة حرب نفسية ضد مصر والإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن قطر تستخدم آلة إعلامية ممثلة فى قناة الجزيرة لشن حرب نفسية ضد مصر والإمارات والبحرين وغيرها من الدول، فى محاولة للتأثير على الرأى العام العربى وتزييف الوقائع وخلق صورة غير واقعية، لافتا خلال إحدى ورش ملتقى الإعلاميين العرب للأخوة الإنسانية المقام فى أبو ظبي، إن العالم العربي يمر بمرحلة انتقالية منذ 2011، وهي المرحلة التى خلقت تحديات بحاجة لمبادرات جادة وهو ما دفع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس لتوقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية" قبل عام.

وتابع: "وثيقة الأخوة الإنسانية تخاطب المستقبل أكثر من الحاضر.. فهل وصلت إلى الغرب والإعلام الغربي لتطبيقها بكل بنودها فى خطوة نحو السلام ؟"، لافتا إلى أن الحراك جليا في الدول العربية، ففى لبنان ثورة على الطائفية ونهضة لإقامة الدولة الوطنية، وفى مصر حراك ضد جرائم الإخوان فتم افتتاح مسجد وكنيسة إلى جانب بعضهما البعض في العاصمة الإدارية تعبيرا عن التوحد.

Advertisements

وأشار إلى أن الوثيقة تشهد خوارج عليها تحديدا في قطر، وعلينا مع الالتزام بها استبعاد جهات معينة، فعلى سبيل المثال نجد محطات تمارس علينا الحرب النفسية، وتفتح أبواقا لجماعات معادية للعروبة والوطنية، وتخالف حتى الوثيقة العربية.

من جهة آخرى، ذكر رزق أن بعض وسائل الإعلام لا تحترم الحياة الخاصة، ولا تتعامل بمسئولية مع المشاهد، وفقط إن احترمنا دساتيرنا ولوائح المهنة يمكن أن يتغير كل شيء للأفضل.