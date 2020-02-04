إشبيلية الإسباني “يؤكد” قدرته على الاستفادة من الأموال التي صرفها لضم مهاجم “الأسود”

شدد مونتشي، المدير العام لفريق إشبيلية الإسباني، على كون فريقه واثق من القدرة على الإستفادة من الأموال التي صرفها لضم مهاجم المنتخب الوطني يوسف النصيري، من فريق ليغانيس.

وقال مونتشي، في رده عن سؤال لمحطة “أوندا 0″ الإذاعية” بخصوص مهاجم المنتخب يوسف النصيري: “الحديث عن القيمة المالية للتعاقد معه وإذا ما كانت مكلفة أمر سابق لأوانه، لدينا ثقة داخل الفريق بأننا سنستفيد من القيمة المالية التي صرفناها مقابل التعاقد مع النصيري”.

وتابع مونتشي”وضعنا مجموعة من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق، ووقع اختيارنا في الأخير على اللاعب النصيري، إيمانا منا أنه هو القادر على دعم الفريق وتقديم الإضافة المنتظرة”.

واستهل النصيري مساره الكروي من أكاديمية محمد السادس، التي كانت بوابته للإنتقال إلى مالقا الإسباني، مرورا بفريق ليغانيس ضاحية مدريد، قبل التعاقد مع فريق إشبيلية الأندلسي.