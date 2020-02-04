أساتذة التعليم العالي يرفضون نظام البكالوريوس ويقاطعون لقاء أمزازي

أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن رفضها القاطع، للخطوة التي ستقدم عليها وزارة التعليم العالي، والمتمثلة في انتقال من نظام LMD إلى نظام البكالوريوس؛ الخطوة التي أعلن عنها سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير المنصرم.

كما أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن مقاطعتها للقاء البیداغوجي الوطني، الذي دعتھا إليه الوزارة رسمیا یوم السبت 08 فبرایر الجاري، احتجاجا على “منھجیة وطریقة تنزیل المشروع المذكورة”، داعية ” كل الأساتذة الباحثین إلى عدم المشاركة في ھذا اللقاء الذي یستھدف إضفاء الشرعیة على مخرجات المحددة سلفا”.

إلى ذلك، دعت نقابة التعليم العالي أيضا، إلى “خوض إضراب وطني إنذاري یوم الخمیس 20 فبرایر 2020، بجمیع مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر.

ويعد الانتقال من نظام LMD إلى نظام البكالوريوس، بحسب النقابة المذكورة، “حلقة جدیدة في مسلسل الإصلاحات الأفقیة المتعاقبة على المنظومة بمنطق القطیعة، خارج إطار التقییم والترصید والتثمین والتشاركیة”، مضيفة أنه تم “بمنطق الاستعجال والاستفراد المصحوب باستنفار كل إمكانات الوزارة لتمریر مشروع ھو نسخة غیر مطابقة للأصل یحمل في طیاته عوامل الفشل والسقوط”.

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وأبرزت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن “المبررات التي تعتمدھا الوزارة للانتقال من نظام LMD إلى نظام البكالوریوس بأربع سنوات ھي نفسھا التي اعتمدتھا سنة 2003 للانتقال من نظام الإجازة بأربع سنوات إلى نظام LMD”.

وطالبت النقابة في اجتماعها المنعقد السبت الماضي بفاس، بـ”وقف ھذا المشروع وإعطاء الوقت الكافي لبلورة مشروع نظام بیداغوجي تنافسي بالتعلیم العالي بمنھجیة تشاركیة حقیقیة ومقاربة شاملة وشمولیة، یكون إجابة واقعیة على الأسئلة والإشكالات التي تواجه المنظومة في راھنیتھا بمواردھا البشریة وإمكاناتھا المادیة ووسائلھا اللوجستیة وبنیاتھا التحتیة” بحسب تعبيرها.

ويشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، قال شهر يناير الماضي، إن نظام البكالوريوس الذي سيحل محل نظام الإجازة، سيدخل فعليا حيز التنفيذ ابتداء من مطلع الموسم الجامعي المقبل، وهو النظام الذي يحمل عددا من المتغيرات، أبرزها تمديد مدة الحصول على الشهادة إلى 4 سنوات بدل 3 سنوات المعمول بها منذ الإصلاح الجامعي سنة 2004.