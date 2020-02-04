الجزائر تشتبه في إصابة رئيس خطوطها الجوية بكورونا وتضعه تحت الحجر الصحي

وضعت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، رئيس الخطوط الجوية الجزائرية في الحجر الصحي، بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، والذي من المنتظر أن يظل في الحجر الصحي لـ14 يوما، كان قد أصر على مرافقة الطلبة الجزائريين الذين أجلتھم الحكومة الجزائرية من ووھان الصینیة بؤرة فيروس كورونا.

ونقل موقع “البلاد نت” الجزائري، أن الرئیس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، وضع في الحجر الصحي، إلى جانب الطلبة العائدين وطاقم الشركة الذي كان قد توجه إلى الصين، لإجلاء الطلبة الجزئريين والليبيين والموريتانيين والتونسيين.

وأورد الموقع، أن الإجراء الصحي الاحترازي بمنع رئيس الخطوط الجوية الجزائرية من مغادرة الإقامة التي خصصتها الجزائر للعائدين من الصين، سيحرم المسؤول الجزائري أيضا من حضور حفل زفاف ابنه في الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن المغرب، كان قد أجلى أزيد من مائة من مواطنيه، من مدينة ووهان الصينية معقل وباء كورونا، ونقلهم مباشرة للحجر الصحي في مستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري بالرباط.