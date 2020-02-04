أضحى لاعب ريال مدريد مودريتش على رأس قائمة اللاعب الذين ينوي فريق ميامي الأمريكي التعاقد معهم خلال الموسم المقبل، بهدف تعزيز صفوفه بنجوم متمرسين.
وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الإنتشار، أن رئيس الفريق، النجم الإنجليزي السابق بيكهام يخطط لضم نجم متوسط ميدان الفريق الملكي مودريتش، وأنه مستعد لدفع ضعف ما يتقاضاه حاليا بإسبانيا لإقناعه.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن الفريق الأمريكي، الذي اختار دييغو ألونسو كمدرب، يرغب، كذلك في ضم النجم كافاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بإقتراح من بيكهام.. ميامي الأمريكي “يلعب” ورقة المال لضم نجم الريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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