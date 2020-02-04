بإقتراح من بيكهام.. ميامي الأمريكي “يلعب” ورقة المال لضم نجم الريال

أضحى لاعب ريال مدريد مودريتش على رأس قائمة اللاعب الذين ينوي فريق ميامي الأمريكي التعاقد معهم خلال الموسم المقبل، بهدف تعزيز صفوفه بنجوم متمرسين.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الإنتشار، أن رئيس الفريق، النجم الإنجليزي السابق بيكهام يخطط لضم نجم متوسط ميدان الفريق الملكي مودريتش، وأنه مستعد لدفع ضعف ما يتقاضاه حاليا بإسبانيا لإقناعه.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن الفريق الأمريكي، الذي اختار دييغو ألونسو كمدرب، يرغب، كذلك في ضم النجم كافاني.