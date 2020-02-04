اليوم الثلاثاء.. جلسة أخرى من أطوار محاكمة “مول الكاسكيطة” استئنافيا

ستنطلق، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف، في مدينة سطات، جلسة أخرى من محاكمة البودكاست محمد سكاكي، المعروف بـ”مول الكاسكيطة”، بعد أن تقدم دفاعه بطلب استئناف الحكم الصادر في حقه ابتدائيا قبل أسابيع.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة سطات، قد أدانت “مول الكاسكيطة” بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، على خلفية نشره لفيديو يتضمن عبارات “الإساءة إلى الملك والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قد كشف أن المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على “يوتيوب” تتناول مواضيع تثير الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة.