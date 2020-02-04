“البسيج” يفكك خلية إرهابية كانت تسعى لإعلان ولاية تابعة لـ”داعش”

أعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية جديدة، موزعة على ثلاثة مدن.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن اليوم من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 عناصر يتبنون الفكر المتطرف، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، ينشطون بين الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال.

وحسب ذات المصدر، فإن الأبحاث الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة لـ”داعش”.