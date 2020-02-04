طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة ومشمشة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتشكل بعض السحب خلال الليل والصباح، الكثيفة نوعا ما، بالواجهة المتوسطية و محليا بالسواحل الشمالية مصحوبة بضباب، فيما ستكون الاجواء مستقرة ومشمسة فوق كافة أرجاء المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون ضعيفة وجنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 05 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و 10 درجات بكل من المنطقة الشرقية والسايس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بالوسط وسوس والجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من الأقليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 15 و 21 درجة بالأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 21 و 27 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والريف، والسايس، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول غرب الأطلس، والجنوب الشرقي، وما بين 27 و 32 درجة بداخل مناطق كل من عبدة والشياظمة ومنطقة سوس وشمال الاقليم الجنوبية، وستكون ما بين 32 و 36 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز ، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل الأخرى.