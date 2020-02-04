صلاح يقترب من كسر رقم قياسي لميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، اقترب من تحطيم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على ملعب فريقه خلال الفترة من عام 2017 وحتى الآن.

الرقم القياسي مسجل باسم قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، والذي أحرز 51 هدفا في المجمل في كل المباريات التي أقيمت على ملعب "الكامب نو"، معقل العملاق الكاتالوني منذ عام 2017.

أما صلاح الحاصل على جائزة "الحذاء الذهبي" في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، مناصفة مع كل من زميله في الليفر السنغالي الدولي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك-أوباميانغ، فقد أحرز 44 هدفا في كل مباريات "الريدز" التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" منذ 2017، وذلك بعد إحرازه هدفين في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون يوم السبت.

هدفا صلاح الأخيرين بقميص ليفربول يعنيان أنه اللاعب الأكثر إحرازا للأهداف على ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بواقع 12 هدفا، يليه الإنجليزي المخضرم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني الدولي سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، بواقع 10 أهداف و8 أهداف على الترتيب.

الأهداف الـ44 التي سجلها "الفرعون" على "أنفيلد" منذ عام 2017 تجعله واحدا من أكثر المهاجمين الذين تعرف قدمهم الطريق جيدا إلى المرمى على أرضهم ووسط جماهيرهم في الدوريات الأوروبية الكبرى الخمسة.

ومنذ أن انضم إلى صفوف فريق ليفربول في آب/أغسطس من العام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي، سجل محمد صلاح أهدافا بالجملة على ملعب "أنفيلد"، ليتعادل مع روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، وأقل بواقع 7 أهداف فقط عن ميسي.

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جدير بالذكر، أن صلاح يتساوى الآن مع كل من من أوباميانغ وراشفورد، وكذلك داني إنغز في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكل منهم 14 هدفًا.

وتواصل كتيبة الألماني يورغن كلوب زحفها نحو لقبها الأول منذ ثلاثة عقود، بفوزه الكبير على ساوثهامبتون برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من "البريمييرليغ".

وسجل الأهداف أليكس أوكسلايد-تشامبرلين (47)، جوردان هيندرسون (60)، والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 72 و90.

فوز ليفربول على ساوثهامبتون هو العشرون على التوالي على أرضه ليعادل بذلك رقم مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، والذي حققه بين عامي 2011 و2012.

ولم يخسر بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونزليج" طيلة البطولة أي نقطة على أرضه، كما أنه لم يفرط سوى بنقطتين من أصل 75 في مجمل المباريات، وذلك بتعادله مع مانشستر يونايتد في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إيجابيا بهدف لكل منهما، فيما تعود خسارته الأخيرة إلى الثالث من كانون الثاني/يناير 2019 حينما سقط أمام مانشستر سيتي 1-2.