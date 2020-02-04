مدرب برشلونة يسعى لتوجيه صفعة لريال مدريد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، يستهدف التعاقد مع أحد أهداف ريال مدريد خلال الفترة القادمة.
ويُعد الإسباني فابيان رويز لاعب خط وسط نابولي الإيطالي، هدفًا للعديد من كبار أندية أوروبا كريال مدريد وبرشلونة. ويرتبط رويز بعقد مع نابولي ممتد حتى صيف 2023.
وأكدت تقارير أن رويز قرر بالفعل الرحيل عن ناديه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخياره الأول هو ريال مدريد.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "كل شيء يُشير إلى أن ريال مدريد هو الوجهة الأقرب لرويز، ورغم ذلك فإن وجود كيكي سيتين في برشلونة، يمكن أن يتسبب في تغيير مستقبل اللاعب".
وأضافت "فابيان رويز انفجر كلاعب كرة قدم خلال فترة وجوده مع ريال بيتيس مع سيتين الذي كان مدربًا للفريق، وهذا هو السبب الذي يجعل برشلونة مرشحا للفوز بالصفقة".
وكان سيتين قد رفض رحيل فابيان رويز إلى برشلونة قبل سنوات، وصرح وقتها "البارسا كان يريد دفع مليون يورو لضمه لفريقه الثاني، لكنني رفضت، وأردته معي في ريال بيتيس".
ومن المنتظر أن يشهد الصيف المقبل صراعا كبيرا بين ريال مدريد وبرشلونة على فابيان رويز، الذي يسعى نابولي للإبقاء عليه وتجديد عقده.
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