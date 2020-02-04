سجن إيرانيين اثنين بتهمة التجسس لصالح أمريكا

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أعلنت طهران، الثلاثاء، سجن اثنين من العاملين في مؤسسة خيرية بتهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه).



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي: "تم رصد ومحاكمة اثنين من جواسيس سي.آي.إيه كانا يعملان تحت ستار منظمة ومؤسسة خيرية".

وأضاف، في مؤتمر صحفي نقله الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية على الهواء مباشرة، أنه تم الحكم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس و5 سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي.

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وأشار إسماعيلي إلى أنه لن يتم الكشف عن اسمي المتهمين؛ لأن الأحكام الصادرة بحقهما ليست نهائية.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات عليها.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وطهران بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا في يناير/كانون الثاني الماضي، وتبادل الضربات العسكرية بين الجانبين.