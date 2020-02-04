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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" السعودية تحدد خمس خطوات للحماية من كورونا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء على أهمية الالتزام بعدد من الخطوات للحماية من فيروس كورونا المتحور الجديد، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بالفيروس في المملكة.
وذكرت الوزارة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم ، أن هناك خمس خطوات رئيسة للحماية من فيروس كورونا وهي تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لدية أعراض نزلة برد أو انفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وإتباع آداب العطس والسعال، وتجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات سواءً كانت برية أو في المزرعة، وضرورة طهي الطعام بشكل جيد مثل اللحوم والبيض.
ولفتت إلى أن من أبرز أعراض الإصابة بالفيروس ، الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحياناً تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة.
وطالبت الوزارة من تظهر عليهم أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، بالبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مع تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية.
وأكدت الوزارة مواصلتها تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من وصول الفيروس إلى السعودية وذلك من خلال استمرار فحص القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة وعمل حملات توعوية مكثفة بالطرق العلمية لمكافحة الفيروس والوقاية منه.
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