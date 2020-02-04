اليمن.. معسكر كوارتز تنظم محاضرة توعوية للحد من تعاطي وتهريب المخدرات بحضرموت

الثلاثاء 4 فبراير 2020

نظمت قيادة معسكر كوارتز بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، محاضرة توعوية للحد من تعاطي وتهريب المخدرات ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لضباط وصف ضباط وأفراد النقاط الخارجية للمعسكر بحضور الرائد سامي الجريري قائد معسكر كوارتز والمقدم عبدالله لحمدي مدير إدارة مكافحة المخدرات والملازم أول علي بلكديش نائب قائد النقاط الخارجية والملازم أول محمد بن عبدات الكثيري قائد نقطة المدخل الجنوبي والملازم أول محمد بن عفيف قائد نقطة كثيبة .



وفي مستهل البرنامج ألقى المقدم لحمدي محاضرة ارشادية بين فيها عن طريق عينات حية أنواع الحشيش والحبوب المخدرة وكيفية التمييز بينها .

وأفاد بأن دول العالم تبذل الكثير من الجهد والمال لمحاربة انتشار المخدرات لما لها من آثار خطيرة على الفرد والمجتمع سواء كانت اجتماعية او صحية او أمنية او اقتصادية مؤكداً حرص القيادة الرشيدة في المحافظة وعلى رأسهم اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية على محاربة هذه الآفة بجميع الوسائل .

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كما تطرق المقدم لحمدي لأساليب التهريب عبر السيارات والشاحنات وقدم شرحا وافياً لأماكن اخفاء الممنوعات وكيفية التعامل مع المضبوطات

وبين المقدم لحمدي الإجراءات القانونية الصارمة في حال ضبط متعاطي أو مروج أو متواجد في مكان المتعاطين للمخدرات محذراً الجميع الإبتعاد عن الأماكن المشبوهة

من جانبة قدم الرائد الجريري شكره للمقدم لحمدي على تجاوبه السريع للدعوة مؤكداً أهمية التنسيق بين إدارة المكافحة وقيادة المعسكرات للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد فئة الشباب دون تمييز .