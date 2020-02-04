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شكرا لقرائتكم خبر عن سقطرى.. كتيبة خفر السواحل تعلن تأييدها للمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
أعلنت كتيبة خفر السواحل بجزيرة سقطرى تأييدها للقوات الجنوبية والقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وجاء الإعلان، بحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بجزيرة سقطرى يحيى مبارك سعيد. وأبدى الجنود والصف والضباط في كتيبة خفر السواحل، التي يقودها العقيد محمد أحمد علي، تأييد المقاومة الجنوبية، مؤكدين الثبات في حراسة سواحل الجزيرة.
من جانبه أكد رئيس القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي، على ضرورة التكاتف في حماية سواحل الجزيرة، وتحقيق السلم الاجتماعي.
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