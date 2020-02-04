شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية ترصد نزوح أكثر من 14 ألف شخص في محافظتي مأرب و الجوف والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 أعلن المكتب المحلي للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نزوح أكثر من 14 ألف شخص في محافظتي مأرب والجوف.

Advertisements وقالت المنظمة، إنها قررت - بالتعاون مع شركائها - توسيع نطاق المساعدات الإنسانية للنازحين في المحافظتين. يذكر أن مليشيا الحوثي الارهابية أستهدفت، ليلة أمس ،مخازن أسلحة في المنطقة العسكرية الثالثة بطائرة مسيرة في منطقة صحن الجن.

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