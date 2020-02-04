شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أطراف النزاع الليبية توافق على تحويل "الهدنة" إلى "وقف دائم لإطلاق النار" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 قالت الأمم المتحدة، إن أطراف النزاع في ليبيا وافقت على تحويل "الهدنة" إلى "وقف دائم لإطلاق النار".

Advertisements ونقلت وكلة "فرنس برس" عن مصادر في الأمم المتحدة أن أطراف النزاع في الليبية وافقت اليوم الثلاثاء، شباط 04، 2020، على تحويل "الهدنة" إلى "وقف دائم لإطلاق النار". تفاصيل أوفى لاحقا.

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