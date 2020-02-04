وكيل أول حضرموت يطلع على سير العملية التعليمية بمديرية حجر

الثلاثاء 4 فبراير 2020

اطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم،ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ،على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مديرية حجر.



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وأشار بن حبريش إلى أن قطاع التعليم في مديرية حجر والمديريات الأخرى يحظى بدعم كبير من السلطة المحلية الأمر الذي أسهم في استقراره وتحسين بيئته المدرسية.

كما تفقد وكيل أول حضرموت سير العمل في مشروع الصفوف الدراسية الإضافية وملحقاتها بمدرسة 30 نوفمبر للبنات الممول من السلطة المحلية بالمحافظة..مطلعًا من مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية على المشاريع المدرسية الجديدة الجاري تنفيذها والتي تسهم في توسيع دائرة انتشار التعليم وتوفير الخدمة التربوية والتعليمية إلى المناطق النائية في المديرية.