اللجنة الدولية للصليب الأحمر تخصص مساعدات غذائية للنازحين بمأرب 

الثلاثاء 4 فبراير 2020

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع فريق اللجنة الدولية للصليب الاحمر برئاسة نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية باليمن فريا راضي، التدخلات الانسانية للجنة بالمحافظة، والترتيبات الخاصة بتوزيع مساعدات غذائية لـ 9700 اسرة نازحة عبر فرع الهلال الاحمر اليمني، نهاية الشهر الجاري.



واشاد مفتاح بجهود اللجنة في المجالات الإنسانية، مثمنا دورها في دعم المشاريع الإنسانية التي تساهم في تخفيف معاناة النازحين، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات للجنة لتنفيذ انشطتها بما يخفف من معاناة المواطنين في المحافظة.

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ولف الى ما تشهده المحافظة من عملية نزوح كبيرة بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي فرضت تحديات كبيرة على السلطة المحلية في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والبنى التحتية.

من جانبها أوضحت نائبة رئيس البعثة، ان فريق اللجنة سيقوم بتقييم الوضع الانساني واحتياجات النازحين في المحافظة، لعمل رؤية شاملة عن برامج التدخلات في مجالات الغذاء والايواء والدواء والمياه والاصحاح البيئي في المجال الزراعي والاجتماعي وتحسين سبل العيش.