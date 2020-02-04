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شكرا لقرائتكم خبر عن بن حبريش يتفقد الأوضاع الأمنية بمديرية حجر غربي المكلا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
أطلع وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، على الأوضاع الأمنية بمديرية حجر.
وأشاد خلال تفقده مركز الأمن بالمديرية بالنجاحات المحققة ونجاح الخطط الأمنية، مشددًا ضرورة التعاون مع المواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه أولى زيارات وكيل اول حضرموت خلال العام الجديد 2020 الى مديرية حجر.
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