اخبار العالم

محافظ صنعاء يفتتح مخيما بديلا للنازحين من مناطق مديرية نهم 

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ صنعاء يفتتح مخيما بديلا للنازحين من مناطق مديرية نهم  والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020

افتتح محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف اليوم المخيم البديل للنازحين من مخيمات الخانق وصلب بمديرية نهم محافظة صنعاء جراء استهدافه بالصواريخ والقذائف من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية رغم بعده اكثر من 50 كلم عن مناطق الاشتباك بمديرية نهم، الى جانب النازحين الجدد من المناطق القريبة من مناطق الاشتباكات.

 

وتفقد وضع المخيم البديل والاسر النازحة التي وصلت اليه والتقى بعض الاطفال الذين اصيبوا في مخيم الخانق جراء قذائف مليشيا الحوثي على مخيماتهم، ووجه بصرف مساعدة مالية من السلطة المحلية بالمحافظة.

Advertisements

 

ودعا محافظ صنعاء المنظمات الانسانية الدولية والاقليمية الى الاسراع في تدخلاتهم الانسانية وتقديم ما يمكن تقديمه للنازحين لتغطية احتياجاتهم في  الايواء من الخيام والفرش والبطانيات لمواجهة برد الشتاء القارس، الى جانب حاجتهم الى الغذاء والمياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم وغيرها من الاحتياجات الاساسية.

 

واكد المحافظ شريف للاسر النازحة ان السلطة المحلية ستظل الى جانبهم وستعمل كل ما في وسعها للتواصل مع المنظمات من اجل سرعة تغطية اكبر قدر من احتياجاتهم الاساسية من المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي الى جانب انشاء مدرسة مؤقتة لتمكين ابنائهم من مواصلة تعليمهم الاساسي فضلا عن نقل الوحدة الصحية التي كانت في مخيم الخانق للنازحين بتجهيزاتها وطاقمها الطبي الى هذا المخيم البديل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ صنعاء يفتتح مخيما بديلا للنازحين من مناطق مديرية نهم  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا