وصول أولى رحلات الجسر الجوي لنقل المرضى من صنعاء إلى عمان

الثلاثاء 4 فبراير 2020

وصلت اليوم الى العاصمة الأردنية عمان أولى رحلات الجسر الجوي التي أطلقتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لنقل المرضى إلى مصر والأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وفي بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني أن الرحلة الأولى نقلت مرضى من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصًا بالإضافة لمرافقيهم من صنعاء إلى عمان، فيما يسافر باقي المرضى من المجموعة الأولية في رحلة ثانية، بينما يتبعهم المزيد من المرضى في رحلات لاحقة.

وقال البيان إن رحلات الجسر الطبي الجوي تأتي كجزء من المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن والتي تتضمن دعم القطاع الصحي اليمني.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الأسبوع الماضي إطلاق جسراً جوياً لنقل المرضى للعلاج من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية إن هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية.