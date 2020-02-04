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شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذية إنتقالي مديرية سيئون تعقد اجتماعها الأول للعام 2020 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية سيئون اليوم إجتماعها الأول للعام 2020 برئاسة رئيس القيادة المحلية المحامي طاهر احمد باعباد.
واستعرض الأجتماع خطة النشاطات السنوية للعام 2020 والتقرير السنوي للعام ٢٠١٩م عن نشاط القيادة المحليه والهيئة التنفيذية وكذا الاطلاع على نسبة الحضور والغياب لأعضاء القيادة للاجتماعات الدورية ورفع مقترحات بالتوسعة في عضوية القيادة المحلية.
وأقر الأجتماع خطة النشاطات السنوية للعام 2020 للقيادة المحليه والهيئة التنفيذية واتخاذت الإجراءات اللازمه لتجنب أي إخفاقات مستقبلية وفق الانظمة واللوائح الخاصه لضمان تنفيذ المهام من أعضاء القيادة المحلية والالتزام الصارم في حضور الاجتماعات الدورية ،وانجاز التكلفيات وتنفيذها في الايام القادمة.
وشدد رئيس القيادة المحلية بمديرية سيئون المحامي طاهر باعباد على ضرورة التقييد باللوائح المنظمة لمهام واختصاصات هيئات المجلس الإنتقالي الجنوبي عبر نظامه الاساسي ، موجها كافة الإدارات التنفيذية الى بذل مزيدا من الجهود لرفع مستوى الأداء.
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