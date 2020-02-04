شركة هيونداي تعلق بعض خطوط إنتاج السيارات بسبب تفشي "كورونا" الصين

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أكدت شركة هيونداي موتور تعليق بعض خطوط إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، بسبب نقص المكونات التي تأتي من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.



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ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن متحدث باسم هيونداي أنها تتشاور بشأن وقف مزيد من خطوط الإنتاج اعتمادا على مستقبل التطورات بشأن ذلك الفيروس.

وذكر السلطات الصحية في الصين ، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 20 ألفا و438 شخصا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.