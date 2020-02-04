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مقتل 23 حوثياً وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الجيش بين الجوف ونهم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 4 فبراير 2020

قتل 23 من عناصر المليشيات الحوثية في قصف لطيران التحالف ومعارك مع القوات الحكومية في جبال الساقية المحاذية لجبال يام والجرشب المطلة على مديرية مجزر في الحدود الجنوبية لمحافظة الجوف. 

 

 وأكدت مصادر عسكرية، أن ما لا يقل عن 18 من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بنيران القوات الحكومية وغارتين لمقاتلات التحالف على عربات وتعزيزات للمليشيات في جبال الجرشب.

 

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وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت عربيتن للمليشيات في جبال الجرشب، وقتل وأصيب جميع من كانوا على متنهما.

 

وشهدت جبهات جبال الساقية المحاذية لجبال يام معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي قتل فيها خمسة من عناصر المليشيات بينهم قيادي، طبقا للمصادر.

 

 وكانت القوات الحكومية قد تمكنت الليلة الماضية من كسر محاولات تسلل في جبهات حام والساقية والجرشب وكبدت خلالها المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

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