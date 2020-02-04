صحيفة: سياسات أنقرة تقودها إلى المجهول

الثلاثاء 4 فبراير 2020

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن التدخلات التركية الخارجية تقود إلى أزمات كبرى يواجهها النظام التركي، داخلياً وخارجياً؛ ففي الوقت الذي خسر فيه خارجياً مناعته الإقليمية ودخل في صراعات أو توترات مع أطراف متعددة، أسفرت عن قرارات مختلفة (عقوبات وسحب استثمارات وتعليق اتفاقيات) تدفع ثمنها تركيا مباشرة، جاءت آثار ذلك كله وخيمة على الصعيد الداخلي، الأمر الذي قاد إلى دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.



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وأضافت: داخلياً، خسر النظام التركي قاعدة عريضة من المؤيدين، وهو ما أكدته نتائج الانتخابات الأخيرة، والتي خسر فيها حزب أردوغان المدن الكبرى، بخاصة إسطنبول. فيما أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز «متروبول» قبل أسبوعين، تراجع شعبية الرئيس التركي، مقابل ارتفاع أسهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ولفتت إلى أن سياسات النظام التركي (الداخلية والخارجية) قادت أيضاً إلى دعوات المعارضة التركية إلى إجراء انتخابات مبكرة. وما سلسلة الانشقاقات والهزّات القوية التي يتعرض لها حزب أردوغان إلا حلقة أيضاً من حلقات تأزم الوضع الداخلي لدى النظام التركي الذي يدفع ضريبة سياساته العدائية بشكل كبير، على المستوى الداخلي. ويضاف إلى ذلك الانعكاسات السلبية شديدة الوضوح للسياسات التركية على الأوضاع الاقتصادية.