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بلجيكا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 4 فبراير 2020

أعلنت مصادر طبية في بلجيكا ، اليوم الثلاثاء، شباط 04، 2020عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

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وظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينة قبل أن يصل إلى عدد من البلدان حول العالم.

 

وسجلت الصين حتى اليوم قرابة 400 حالة وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة بكورونا.

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