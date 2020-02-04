بلجيكا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أعلنت مصادر طبية في بلجيكا ، اليوم الثلاثاء، شباط 04، 2020عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.



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وظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينة قبل أن يصل إلى عدد من البلدان حول العالم.

وسجلت الصين حتى اليوم قرابة 400 حالة وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة بكورونا.