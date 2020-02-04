شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إرهابى الجزيرة جمال ريان يحرض على اغتيال زعماء العرب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- وسط استياء واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تصدر هاشتاج #مذيع_الجزيره_يدعو_للاغتيال، بعد نشر المذيع بقناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، استطلاع رأي يحرض الجماهير على اغتيال رموز الأمة العربية، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، بدعوته الصريحة لاغتيال رموز الدول العربية.
وقد سأل “ريان” الجماهير عن رأيها في تشكيل فرقاً خاصة مدربة تدريباً عالياً للتعامل مع رموز الدول العربية، وهو ما اعتبره كثيرون دعوة تشكف عن الوجه الإرهابي لقناة الجزيرة القطرية، التي طالما حرضت على الإرهاب فى المنطقة.
وقال الإعلامي أحمد موسى فى برنامجه اليوم؛ إن جمال ريان المذيع بقناة “الجزيرة” القطرية؛ قد أعلن عن نفسه بشكل واضح كعنصر إرهابي يحرض على الاغتيالات، وأضاف : ” ريان يتحدث عن الحكام العرب ويصفهم بالخيانة ونسى الحديث عن أمير قطر والرئيس التركي وعلاقتهما القوية بإسرائيل، جمال ريان الفلسطيني الذي باع والده أرضه إلى الصهاينة يتحدث الآن عن الحكام العرب ويحرض على قتلهم”.
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