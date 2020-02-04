شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى في حادث مروري بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أفاد التلفزيون الحكومي في الجزائر اليوم الثلاثاء، بوفاة سبعة أشخاص وإصابة 20 أخرين في حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب تعمل على الخط الرابط بين ولايتي سوق أهراس وعنابة شرقي البلاد.

وقال التلفزيون إن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 16 ببلدة بولحروش، مشيرا إلى أن سبب الحادث يعود لانقلاب الحافلة وسقوطها في منحدر.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر خلال ترؤسه لمجس الوزراء أمس الاثنين، بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي لسائقي السيارات وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ووجه باستخدام الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد.