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شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمدد سن التقاعد إلى 70 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف هذه الخطوة للمساعدة في مواجهة نقص العمال الحاد وتغطية تكاليف الأمن الاجتماعي المتزايدة في المجتمع المسن بصورة سريعة.
وتطالب الحكومة الشركات باختيار واحد من خمسة خيارات، تشمل إلغاء سن التقاعد أو رفعه أو السماح للمواطنين بالعمل لما بعد السن الذي تحدده الشركات للعمل، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشاريع القوانين للدورة البرلمانية الحالية، وتأمل في بدء تطبيقها ابتداء من أبريل العام المقبل.
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