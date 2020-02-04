اخبار العالم

اليابان تمدد سن التقاعد إلى 70 عامًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمدد سن التقاعد إلى 70 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

صدق مجلس الوزراء الياباني بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي اليوم الثلاثاء على مشاريع قوانين تطالب الشركات بالسماح للعاملين بالاستمرار في العمل حتى سن 70 عاما.

وتهدف هذه الخطوة للمساعدة في مواجهة نقص العمال الحاد وتغطية تكاليف الأمن الاجتماعي المتزايدة في المجتمع المسن بصورة سريعة.

وتطالب الحكومة الشركات باختيار واحد من خمسة خيارات، تشمل إلغاء سن التقاعد أو رفعه أو السماح للمواطنين بالعمل لما بعد السن الذي تحدده الشركات للعمل، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشاريع القوانين للدورة البرلمانية الحالية، وتأمل في بدء تطبيقها ابتداء من أبريل العام المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تمدد سن التقاعد إلى 70 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا